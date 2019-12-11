دي مايو يطالب بتحمّل جميع دول أوروبا مسؤوليتها إزاء المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، “نحن ملتزمون بأن نطلب من جميع الدول الأوروبية تحمّل مسؤولية المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا”.

وفي جلسة إحاطة أمام لجنة (شنغن)، بقصر (سان ماكوتو) المخصص للجان البرلمانية، في روما الأربعاء، أضاف دي مايو أن “من الواضح أن بنود معاهدة دبلن يجب تغييرها لأنها، كما هي اليوم، تسمح فقط بنقل اللاجئين أو طالبي اللجوء”، لكن “بشكل عام، فإن كل الأشخاص الذين لا تتوفر لديهم إمكانية تلبية شروط اللجوء، يمثلون مشكلة بالنسبة لإيطاليا اليوم”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول إنه “لذلك نحن نعمل على إعادة المهاجرين إلى أوطانهم”، لكن “يجب علينا العمل لإعادة النظر بإتفاقية دبلن”.