مجالس محلية شمال سورية تقرر منع تداول الورقة النقدية ذات قيمة ألفي ليرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قررت مجالس محلية في منطقة (درع الفرات) في ريف حلب الشمالي (شمال شرق سورية)، منع تداول الورقة النقدية السورية ذات قيمة ألفي ليرة، وحددت مهلة شهر من تاريخ القرار للتخلص منها واستبدالها.

وأوضحت هذه المجالس أن الأسباب هي قيام النظام السوري بضح العملة فئة ألفي ليرة في الأسواق وعدم وجود رصيد لها لاستنزاف مخزون المنطقة من الدولار والليرة التركية. وحذّرت التجار والمؤسسات والدوائر والشركات بمصادرتها لتلافي الموضوع تحت طائلة المصادرة والاتلاف لهذه العملة بعد انتهاء المدة.

وفئة الألفي ليرة تحمل صورة بشار الأسد، وتدور نقاشات في شمال سورية حول طباعتها بدون رصيد بغرض امتصاص سيولة العملات الاجنبية من الأسواق في المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة السورية المسلحة التي تشرف عليها تركيا.

وأعلنت هذه المجالس أيضاً أنه سيتم دفع فواتير الخدمات مثل الإنترنت والكهرباء وغيرها بالدولار الأمريكي أو الليرة التركية.

وعلى الرغم من دعوات كثيرة خلال السنوات الأخيرة من أطراف في المعارضة السورية لسكان شمال غرب سورية لاستخدام الليرة التركية وتداولها بدلاً من الليرة السورية، إلا أن التعامل الأساسي بقي عبر هذه الأخيرة.

وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي استقر فيه سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار على حوالي 800 ليرة، بعد سلسلة تراجعات أوصلته إلى ألف ليرة.

ووفق اختصاصيين، من غير المتوقع أن تستطيع الحكومة السورية إعادة قيمة الليرة السورية إلى ما كانت عليه قبل شهر، أو أن تستطيع السيطرة على تراجع الليرة المستمر منذ بداية الثورة السورية عام 2011 وحتى اليوم.