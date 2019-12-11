البابا لمسيحيي الشرق الأوسط: الحفاظ على الإيمان أمام جميع الاختبارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا البابا فرنسيس، مسيحيي الشرق الأوسط، الى الحفاظ على إيمانهم أمام جميع الاختبارات والتجارب.

وأثناء تحياته للحجاج الناطقين بالعربية، خلال لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، خاطب البابا بشكل خاص أولئك القادمين منهم من العراق، لبنان، سورية والشرق الأوسط، قائلا “أنا أدعوكم ألا يتملككم الخوف، والحفاظ على إيمانكم أمام كل التجارب”.

وتابع البابا: “أدعوكم أن تكونوا جريئين باسم المسيح، ومن المؤكد أن لا محنة ولا ألم ولا اضطهاد يمكنه أن يفصلنا عن محبته”. واختتم بالقول “فليبارككم الرب جميعًا ويحميكم دائمًا من كل شر”.