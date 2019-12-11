مسؤول أمني إيطالي: علينا تفهّم مخاوف واحتياجات الناس أيضاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا – قال مسؤول أمني إيطالي، إن علينا أن نتفهّم مخاوف الناس واحتياجاتها أيضاً.

وفي تصريحات على هامش افتتاح ثكنة جديدة لقوة شرطة السكك الحديدية بمقاطعة توسكانا (وسط)، في فلورنسا الأربعاء، أضاف رئيس الشرطة فرانكو غابرييلي، “أعتقد أن هناك طلب على الأمن، وتصور للأمن في بعض الأحيان”. فـ”إذا اقتصرنا على تحليل البيانات الإحصائية، فلن يظهر هذا لدينا”.

وتابع “لكن كما تقول وزيرة (الداخلية لوتشانا) لامورجيزي منذ بعض الوقت، يجب نتجاوز الإحصائيات”، لذلك “علينا إدراك المخاوف والاحتياجات، لدرجة تقودنا الى تعديل طرق الرقابة الإقليمية بشكل متزايد”، بحيث “لا تعود مجرد هياكل منظمة، بل تلك التي يتوجب عليها بالضرورة ادراك الاحتياجات الفرد والإستجابة لطلبه للأمن”.

وخلص غابرييلي مذكّراً بأنه “مع ذلك، فنحن نحتاج إلى موارد هناك التزام بشأنها، وعلينا أن نلمس في قوانين الموازنة من اليوم فصاعداً، أن هناك اهتمامًا بهذه المشكلة”.