دي مايو في ألبانيا: نحن هنا للشهادة للتضامن بعد الزلزال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن “سبب وجودي هنا، بالإضافة إلى تنمية الصداقة التاريخية” مع ألبانيا، هو “الشهادة للتضامن الإيطالي بعد الزلزال المأساوي”، الذي وقع في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وفي تصريحات للصحافة بالعاصمة تيرانا، بعد لقائه رئيس الوزراء الألباني إدي راما، الأربعاء، أضاف الوزير دي مايو، أن تضامننا جاء “استجابة لنداء السلطات الألبانية، حيث تم على الفور تنشيط قوات الحماية المدنية خاصتنا، وتأكيد دعمنا عن اقتناع لمسيرة التكامل الأوروبي”.

وقال بيان لوزارة الخارجية الإيطالية، إنه “قبيل اللقاء، زار دي مايو مخيم قوات الحماية المدنية الذي يضم نحو 300 ألباني، نزحوا بعد الزلزال”، حيث “شاهد توقيع سجل التبرع بالسلع التي سلمها الدفاع المدني إلى الألبان”، قائلا “إنها مساعدة ملموسة تريد أن تشهد لأصرة الصداقة القوية للغاية بين إيطاليا وألبانيا”.

وخلص البيان الى القول إنه “في المعسكر المذكور، استقبل وزير الخارجية من قبل بعض الأطفال الذين صافحوا وعانقوه وضربوا الأكف معه”.