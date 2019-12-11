سيناتور إيطالي: جدل سريالي وعقيم حول آلية الإستقرار الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سيناتور إيطالي، إنه حول آلية الإستقرار الأوروبية هناك “نقاش سريالي، قائم في إيطاليا فقط، وهو يؤدي إلى نتائج عكسية” بالنسبة للبلاد.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ مدى الحياة ورئيس الوزراء الأسبق ماريو مونتي، مخاطباً رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، “يجب ألا نتوانى في انتقاد أوروبا بقسوة، لكن علينا أن نفعل ذلك عندما يكون من المنطقي أن نفعله”، على سبيل المثال “في الإطار المالي طويل الأجل، الذي كنت بشأنه قاسياً أيها الرئيس”، لكن “من الصواب أن تكون أكثر شدة أيضا”.

وتابع مونتي في مداخلته أثناء انعقاد المجلس، أن موقف كونتي اشتمل على “تصريحات واقعية ومتماسكة تخفف من حدة الجدل الدائر”، حول الآلية الأوروبية لإنقاذ الدول (Mes).

وفي نهاية مداخلته القصيرة، أشار رئيس الحكومة الأسبق الى أن “المخاوف التي تلهم الأحزاب السيادية المزعومة أيضًا، من موجة الهجرة الجماعية إلى الإرهاب، لا يمكن حلها إلا على المستوى الأوروبي”، لذلك “يُفتح هنا المجال للحكومة لوضع اقتراحات مقنعة على هذا الصعيد”.