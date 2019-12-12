أعضاء “السلام الأخضر” يتظاهرون لأجل البيئة على هامش القمة الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – بدأ ناشطون من منظمة “السلام الأخضر” فعاليات متعددة أمام مبنى المجلس الوزاري الأوروبي، حيث تُعقد اليوم القمة الأوروبية الدورية في بروكسل، وعلى جدول أعمالها موضوع محاربة التغير المناخي.

وقد عمد حوالي 60 ناشطاً من أعضاء المنظمة غير الحكومية التي تعنى بشؤون المناخ والبيئة، إلى تعليق لوحات كبيرة على جدران المبنى الخارجية تظهر مكاناً يحترق.

وقد نجح عدة ناشطين في تسلق واجهة المبنى لتعليق اللوحات، ما دفع رجال الشرطة للتدخل واعتقال عدد منهم ادارياً.

كما رفع الناشطون لافتات تقول : “منزلنا يحترق، يجب تبني سياسة مناخية حازمة”.

ويقول ناشطو السلام الأخضر، الذين قدموا من عدة بلدان أوروبية مثل فرنسا، ألمانيا، بريطانيا بالإضافة إلى بلجيكا، بأن الوضع لم يعد يحتمل الانتظار حتى عام 2050 للوصول إلى اقتصاد خال من الكربون.

وطالب الناشطون زعماء الدول الأوروبية المجتمعين اليوم في بروكسل باتخاذ إجراءات عاجلة وطارئة تحقق أهداف الأمم المتحدة بخصوص المناخ في أفق عام 2030.

ومن المتوقع أن تكون مناقشات الزعماء حامية في ظل خلاف شديد بين الدول التي تريد تبني “الصفقة الأوروبية الخضراء”، التي أعلتنها المفوضية أمس و تركز على التوصل إلى اقتصاد خال من الكربون بحلول 2050، وبين دول مثل بولندا التي تعارض تحديد أجل لتحقيق الهدف.