ملفات ساخنة أمام القمة الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تنطلق القمة الأوروبية، ألأخيرة لهذا العام، في وقت لاحق اليوم وعلى جدول أعمالها عدة ملفات مثيرة للخلافات والجدل مثل محاربة التغير المناخي، الاتفاق على موازنة الاتحاد للسنوات المقبلة .

ويسعى رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، والذي يترأس القمة للمرة الأولى لإقناع الأعضاء بتبني ما بات يُعرف بالصفقة الأوروبية الخضراء التي أعلنتها أمس رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.

وتنص الصفقة على أن يكون الاتحاد الأوروبي الرائد عالمياً في التوصل إلى اقتصاد خال من الكربون بحلول 2050، مع تخصيص مبلغ يصل إلى 100 مليار يورو لدعم القطاعات والمناطق الأكثر تأثراً بعملية التحول الاقتصادي.

ورغم أن العديد من الدول الأعضاء تساند هذه الخطة، إلا أن دولاً مثل بولندا والتشيك وهنغاريا تعارضها بشدة حيث ترى أن الخطة الأوروبية لا تقيم التوازن المطلوب بين الدول الأعضاء.

وتطالب التشيك بحصة محددة من الأموال المعلنة لإنجاز التحول البيئي، حيث ترى أن “على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ بعين الاعتبار العبء الاقتصادي المترتب على الدول الأعضاء”، حسب رئيس وزراءها اندرس بابيس.

وتقدر التشيك أن التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة سيكلفها 26,5 مليار يورو.

وتطالب دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا باعتبار الطاقة النووية كقطاع طاقة نظيف يجب دعمه أوروبياً.

كما يتعين على رئيس الاتحاد أن يقرب وجهات نظر الدول الأعضاء بشأن الاطار المالي المتعدد السنوات للفترة 2021-2027 المثير للجدل.

وفي هذا الصدد، خفض مصدر أوروبي مطلع من سقف التوقعات، ملفتاً إلى أنه “لا نسعى للتوصل إلى اتفاق خلال القمة، بل إلى تقريب وجهات النظر”، وفق كلامه.

هذا ومن المقرر أن يناقش الزعماء على مدى يومين مواضيع تتعلق بمسيرة خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، الملف الأوكراني، العلاقات مع كل من أفريقيا وتركيا

.