دي مايو: الحكومة الايطالية لم توقع على أية إصلاحات لآلية الاستقرار الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعاد الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، لويجي دي مايو التأكيد على أن الحكومة الايطالية لم توقع في بروكسل على نصوص تتعلق بإصلاحات آلية الاستقرار الاوروبية، في إعقاب إتهامات من المعارضة بهذا الصدد.

وكتب دي مايو، في مقال نشره على صفحته الرسمية في منصة (فيسبوك) “فيما يتعلق بإصلاحات الآلية، المسألة تتطلب توقيع وزير الخارجية، وهو شخصي. أؤكد لكم أنه لم يتم منح أي تصريح بالتوقيع أو لإغلاق اتفاق بشأن اصلاحات للآلية، وإلا فإنني كنت أرفض التصويت أمس”، في إشارة لمقترح من الاغلبية الحاكمة (خمس نجوم-الحزب الديمقراطي) بمجلس الشيوخ يلتزم بالدفاع عن مدخرات الأسر والشركات الإيطالية وعن المصالح الوطنية في إطار مشروع إصلاح الآلية الأوروبية.

وأضاف دي مايو، في أعقاب إنسلاخ عضو بمجلس النواب عن الحركة وإنضمامه إلى حزب الرابطة المعارض، “أي شخص يقول إنه تمت الموافقة على إصلاحات الآلية في تصويت الأمس يعرف أنه يكذب أو يبحث عن ذريعة لتقديم نفسه لأفضل مزايد في البرلمان”.

وقال “حركة خمس نجوم لم تغير رأيها. لا يوجد ضوء أخضر ولا يوجد توقيع في الافق القريب. ولن نوقع حتى يتم فهم الإصلاحات التي سيتم إجراؤها على المستوى الأوروبي وبأي تفاصيل ووجودنا في الحكومة سيضمن تحسين الآلية. هناك الكثير من الأكاذيب في هذا الشأن من أجل دعاية رخيصة (من المعارضة). المفاوضات لا تزال جارية” في بروكسل.