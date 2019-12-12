الاتحاد الأوروبي يقترح بديلاً عن الجهاز القضائي بمنظمة التجارة العالمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رداً على بطلان عمل محكمة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية بفعل رفض الولايات المتحدة الأمريكية تعيين قضاة جدد فيها، اقترح الاتحاد الأوروبي بديلاً يرمي لحماية مصالح دوله التجارية.

وأشار المفوض الأوروبي المكلف شؤون التجارة فيل هوغن، إلى أن بروكسل تحاول إيجاد شركاء لها من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية للتصدي للتصرف الأمريكي.

وكانت المفوضية قد عبرت قبل أيام عن أسفها للتصرف الأمريكي الذي أدى إلى شلل عمل الجهاز القضائي في المنظمة، ما سيؤدي إلى زعزعة النظام التعددي العالمي الذي تتمسك به أوروبا بحزم.

وتعتبر المحكمة بمثابة الجهاز القضائي لمنظمة التجارة العالمية والذي يحتكم اليه الأعضاء في حال النزاعات للاعتراض على قرار المنظمة، ولكن رفض واشنطن تعيين قضاة جدد قد أدى إلى شل عملها.

واعتبر المفوض الأوروبي أن التصرف الأمريكي يشكل تجاهلاً تاماً للنظام التعددي، ويندرج في إطار الحرب التجارية التي تشنها واشنطن، تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، ضد الاتحاد الأوروبي والصين.

ومضى هوغن يقول: “من غير المقبول ألا تستطيع دول الاتحاد ممارسة حقوقها القانونية في مجال تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية”.

ويقترح المفوض في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى إجراءات حماية في حال قام بلد ما بانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية.

ومن المقرر أن يعمد الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات مضادة ضد أي طرف ينتهك قواعد المنظمة ويهدد مصالح الأوروبيين.

وكانت النرويج وكندا قد أيدت الاجراء الأوروبي في حين لا تزال كل من الصين والبرازيل تنظر في الأمر.

وتشير بروكسل إلى أن الآلية البديلة التي اقترحتها تتوافق كلياً مع القانون الدولي، حيث أنها تخلق اجراءً قانونياً مؤقتاً بغياب الجهاز القضائي التابع لمنظمة التجارة العالمية.

ويحتاج اقتراح المفوضية لموافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، قبل أن يتم عرضه على باقي أعضاء منظمة التجارة العالمية في شهر حزيران/يونيو المقبل.