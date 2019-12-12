نائبة وزير خارجية إيطاليا: لا ينبغي إفشال مسار برلين بشأن ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نوهت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الايطالية، مارينا سيريني على أهمية عدم إفشال إنعقاد مؤتمر برلين بشأن الازمة الليبية، كاشفة عن إجتماعات لرئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، على هامش القمة الاوروبية اليوم، مع كل من المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وقالت سيريني، في تصريح لمحطة (سكاي نيوز24) الايطالية الاخبارية “نحن قلقون للغاية” لأن الهجوم العسكري من جانب قوات الجنرال خليفة حفتر “قد تصاعد ويمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى تحفيز الطرف الآخر”، أي القوات الدعمة لحكومة الوفاق في طرابلس “لرفع مستوى العنف”.

وأردفت المسؤولة الايطالية (المنتمية للحزب الديمقراطي) “لذلك لا يمكننا تحمل إفشال مؤتمر برلين، وهو أمر مهم للغاية، لأنه المكان الذي يجب أن يلتزم فيه المجتمع الدولي بإنهاء الدعم الخارجي للصراع”. وشددت “يجب أن يكون الليبيون قادرين على العودة إلى الحوار ، لكن من الضروري أن تتوقف بعض الدول الخارجية، المجاورة وتلك البعيدة، عن تأجيج الصراع”.

وحذرت من أنه إذا “وصلت الحرب إلى طرابلس، فستكون هناك مذبحة، إلى جانب حالة الطوارئ الإنسانية، وستكون هناك مشكلة أمنية كبيرة لإيطاليا وأوروبا”.