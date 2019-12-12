بوريل: على أوروبا الالتزام إلى جانب فرنسا بمنطقة الساحل وجنوب الصحراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل، عن قناعته بضرورة أن تلتزم الدول الأوروبية إلى جانب فرنسا في منطقة جنوب الصحراء ( الساحل).

وكان بوريل يدلي بتصريحات صحفية على هامش اجتماعات القمة الأوروبية المنعقدة اليوم وغداً في بروكسل.

وعبر بوريل عن أسفه للهجوم الإرهابي الذي تعرض له جنود نيجيريون يوم أمس، وكذلك مقتل جنود فرنسيين في مالي، ” هذا يدل على أن الإرهاب لا زال يضرب في منطقة الساحل”، حسب كلامه.

ويأتي كلام بوريل في وقت يناقش فيه الزعماء الأوروبيون العلاقات مع أفريقيا وكيفية التعامل لمواجهة أهم التحديات المتمثلة بالهجرة والإرهاب.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد دعا الدول الأوروبية لعدم ترك بلاده وحدها في مواجهة الإرهابيين في دول جنوب الصحراء.