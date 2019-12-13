زعماء أوروبا يأملون اطلاق المفاوضات مع بريطانيا بداية شهر شباط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن أملهم البدء في مفاوضات العلاقات المستقبلية مع بريطانيا في بداية شهر شباط/فبراير المقبل.

ويرى الأوروبيون أن فوز رئيس الوزراء بوريس جونسون بالانتخابات سيمهد الطريق أمام انجاز عملية خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) في موعدها، أي نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2020.

وفي هذا المجال، عبر كل من رئيس الاتحاد شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، عن قناعتهما بضرورة التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا يضمن المصالح ويحمي القيم المشتركة.

وأشارا، في مؤتمر صحفي عقداه اليوم في بروكسل، إلى أن أوروبا تريد اتفاقاً بقواعد لعبة متوازنة، فـ”هدفنا التوصل إلى اتفاق يضمن عدم وجود أي حصص أو أي رسوم جمركية على البضائع”، وفق كلامهما.

ومن المقرر أن يقود الدبلوماسي الفرنسي ميشيل بارنييه مفاوضات المرحلة القادمة مع بريطانيا، وشدد رئيس الاتحاد الأوروبي على أنه “لا نريد التوصل إلى اتفاق بأي ثمن”.

وأشار المسؤولان الأوروبيان إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتمسك خلال مفاوضاته القادمة مع بريطانيا بالحقوق الاجتماعية للمواطنين على طرفي المانش، ووحدة السوق الداخلية ومبدأ المعاملة بالمثل.

ومن جانبها شددت فون دير لاين على وحدة الصف الأوروبي في المفاوضات القادمة، حيث رأت أن “الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يحتاجان كل منهما للآخر ومن مصلحتهما التوصل إلى علاقات وثيقة”، على حد تعبيرها.

أما بالنسبة للعلاقات في مجالات الأمن والسياسة الخارجية، فقد أكدت فون دير لاين إلى أن الروابط الأوروبية – البريطانية وثيقة بما فيه الكفاية وستستمر على هذا المنوال بعد أن تصبح بريطانيا خارج التكتل.

وقد لاحظ الأوروبيون أن بوريس جونسون لا ينوي تمديد الفترة الانتقالية التي ستنتهي بنهاية عام 2020، ما يعني أن مدة المفاوضات حول العلاقات المستقبلية ستكون محدودة للغاية.