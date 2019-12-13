إستطلاع: حزبا الليكود وأزرق- أبيض ما زالا بحاجة الى ليبرمان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أظهر استطلاع حديث للرأي العام الإسرائيلي أن حزبي (الليكود) اليميني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و(أزرق أبيض) الوسطي برئاسة بيني غانتس ما زالا بحاجة الى حزب (إسرائيل بيتنا) اليميني برئاسة افيغدور ليبرمان، في حال أراد أحدهما تشكيل حكومة.

ونشرت صحيفة (إسرائيل اليوم)، الجمعة، نتائج الاستطلاع بعد قرار الكنيست الإسرائيلي أمس حل نفسه والتوجه الىانتخابات في الثاني من آذار/مارس المقبل.

وكان إمتناع ليبرمان عن المشاركة في حكومة لنتنياهو اثر الانتخابات التي جرت في نيسان/إبريل أدى الى قرار باجراءانتخابات في أيلول/سبتمبر ولكن ليبرمان امتنع بعدها عن المشاركة في حكومة يشكلها نتنياهو وأخرى يشكلها غانتس.

واشترط ليبرمان دعم حكومة وحدة وطنية تضم “الليكود” و”أزرق أبيض” لدعمها.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فيحصل (أزرق أبيض) على 37 مقعدا مقابل 31 مقعدا لحزب (الليكود)

وحصل القائمة العربية المشتركة على 14 مقعدا فيما يحصل حزب ليبرمان على 8 مقاعد.

وأشارت الصحيفة الى انه بحسب النتائج، فإن كتلة اليمين تحصل على 56 مقعدا فيما تحصل كتلة الوسط على 42 مقعدا، دون احتساب مقاعد ليبرمان والأحزاب العربية.

ويلزم القانون أي حكومة على نيل ثقة 61 عضوا من أعضاء الكنيست الـ120.

وبذلك يحتاج نتنياهو الى ليبرمان لتشكيل الحكومة، فيما يحتاج غانتس الى ليبرمان ودعم الأحزاب العربية.

وقال 42% من الإسرائيليين إن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة، فيما قال 40% إن غانتس هو الأنسب لهذه المهمة ولم يملك 18% رأيا محددا.