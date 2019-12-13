رئيس البرلمان الأوروبي: مستعدون للتصويت على اتفاق بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي عن استعداد الجهاز التشريعي الأوروبي للتصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، بمجرد الموافقة عليه من طرف البرلمان البريطاني.

جاء هذا الموقف في بيان أصدره ساسولي اليوم تعليقاً على نتائج الانتخابات البريطانية، هنأ خلاله رئيس الوزراء بوريس جونسون على فوزه.

وأشار رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي إلى أنه سيكون يقظاً خلال الفترة القادمة وسيسهر مع باقي النواب على احترام حقوق المواطنين الأوروبيين والبريطانيين على ضفتي المانش.

ومضى ساسولي قائلاً: “يأمل البرلمان الأوروبي في إقامة علاقات مستقبلية وثيقة للغاية بين الاتحاد وبريطانيا”.

ويصر البرلمان الأوروبي على الاستمرار في مراقبة مرحلة المفاوضات التي ستجري بين بروكسل ولندن لترتيب العلاقة المستقبلية على غرار ما فعل أثناء مفاوضات الانفصال.

ويريد الأوروبيون التوصل إلى اتفاق يضمن لهم حماية المبادئ الأساسية للسوق الداخلية الأوروبية وكذلك حماية حقوق المواطنين.

وسيتمكن جونسون من تمرير اتفاق بريكست بدون عقبات، لتصبح بريطانيا دولة جارة للاتحاد بحلول 31 كانون الثاني/يناير 2020.