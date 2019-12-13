الرهبنة الفرنسيسكانية تمنح الرئيس الإيطالي “مصباح السلام”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال ديوان الرئاسة الإيطالية إن رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا، سيحظى يوم غد في أسيزي بـ”مصباح السلام للقديس فرنسيس”، كهدية من رهبان الدير المقدس.

وذكر بيان الرئاسة، أن “مراسيم تسليم المصباح ستجري في كاتدرائية القديس فرنسيس، بمشاركة الأسقف المساعد بأبرشية روما الكاردينال أغوستينو فاليني، رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين الكاردينال غوالتييرو باسّيتّي، حارس دير أسيزي المقدس الأب ماورو غامبيتّي ووزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي”.

وأضاف البيان أن “رئيس الدولة خلال زيارته لأسيزي، سيزور قبر القديس فرنسيس وسيحضر الحفل الموسيقي الـ34 لعيد الميلاد، كما سيلتقي الرهبان الفرنسيسكان”.

هذا وقد حظي بتكريم مصباح السلام، في السنوات الأخيرة، رئيس جمهورية كولومبيا، خوان مانويل سانتوس، للجهد الذي بذله في عمليات المصالحة مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (FARC)، وكذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تميّزت في ألمانيا وأوروبا بعمل مصالحة لصالح التعايش السلمي بين الشعوب.

كما حظي بهذه الحفاوة ملك الأردن عبد الله الثاني، بسبب سلوكه والتزامه بتعزيز حقوق الإنسان والتناغم بين الأديان المختلفة واستقبال اللاجئين، في بلاده.