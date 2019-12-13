مصادر أوروبية: كونتي طالب بتعديل نص القمة الأوروبية حول إصلاح الـ(MES)

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – القت مصادر أوروبية إن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي طلب تعديل نص البيان الختامي للقمة الأوروبية في بروكسل، بحيث يتضح أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به بشأن إصلاح آلية الاستقرار الأوروبية (MES).

وعُلم من مصادر إيطالية في بروكسل أن “كونتي طلب إعادة صياغة جزء من النقطة الثانية من الإعلان، قائلا: نطلب من مجموعة اليورو أن تواصل العمل على حزمة الإصلاحات الخاصة بالـ(MES)، بدلاً من النص المطروح على الطاولة، الأكثر مرونة من الإصدار الأولي أصلاً، والذي ينص على ما يلي: نحن نطلب من مجموعة اليورو وضع اللمسات الأخيرة على العمل الفني فيما يتعلق بحزمة إصلاحات الـ(MES)”.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في نهاية إجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل، لإستعراض نتائج القمة الأوروبية، التي تم تغيير إعلانها النهائي، بناءً على طلب إيطاليا، في الجزء المتعلق بإصلاح آلية الاستقرار الأوروبي، أشار رئيس مجلس الوزراء، الى أن “إيطاليا لديها ديون مستدامة، وإلا فسيبدو أننا ننادي بمشاعر قلق لا أحد يعلم أساسها”.