إيطاليا: دعوى لإستغلال المهاجرين بمجال العمل الزراعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – رفعت قوات الدرك الإيطالية (كارابينييري) دعوى ضد صاحب مشروع زراعي ببلدة ريبيرا التابعة لمحافظة أغريجينتو (صقلية ـ جنوب)، بسبب إستغلال المهاجرين بمجال العمل الزراعي.

ووفقا لعناصر الدرك “فقد تم التوصل الى المستثمر الزراعي بعد تتبع مجموعة كبيرة من العمال، معظمهم مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين كانوا يجوبون وسط ريبيرا بحثًا عن عمل يومي: جني البرتقال”، وهو “نشاط يتم تنفيذه من قبل المهاجرين بشكل خاص، مقابل بضعة يوروهات لقاء عملهم لمدة 10 ساعات في اليوم، دون احترام معايير الأمن الأساسية”.

وذكر الدرك أنه “في قطعة أرض في حي كاستيللو، فاجأ الكارابينيري ثلاثة مواطنين مغاربة، جميعهم ذوي سوابق لدى الشرطة ولا يحملون تصريح إقامة نظامي على التراب الوطني، عازمين على جمع البرتقال”، وأنه “في محاولة عابثة من قبل الثلاثة للهرب، قام الجيش بإيقافهم واصطحابهم إلى الثكنة العسكرية”.

وذكر الكارابينيري أن “النتائج أظهرت أن أحد الثلاثة، كان قد صدر بحقه أمر اعتقال أيضا، من مدعي عام بيرغامو لحيازته مخدرات بصورة غير مشروعة لغرض ترويجها”، والذي “فتحت بوجهه أبواب سجن شاكا (أغريجنتو)”. من ناحية أخرى “تم رفع دعوى قضائية ضد مالك الأرض لمنحه عمل غير قانوني لعمال الأجانب لا يحملون تصريح إقامة”.