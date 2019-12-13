مصادر لـ آكي: لا أبطال أو منقذون في الأفق الليبي بل إعادة بناء المؤسسات أولا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر مطلعة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إنه “لا يوجد أبطال ولا منقذون في الأفق بإمكانهم إخراج ليبيا من أزمتها الراهنة، والتغلب على مواطن الضعف لدى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، وعداء المجتمع الدولي تجاه رجل برقة القوي، الجنرال خليفة حفتر، ولا سيما بعد ما دعي: انقلاب نيسان/أبريل، مع الهجوم على طرابلس العاصمة”.

وأضافت المصادر ذاتها، مؤكدة كيف أن “الهدف على المدى القصير هو الآن وقف إطلاق النار، في حين أن الهدف على المدى المتوسط ​​لا يتمثل بالبحث عن زعيم جديد بقدر إعادة بناء المؤسسات الليبية”.

في غضون ذلك، أعيد إطلاق عمل دبلوماسي قوي اليوم بالاجتماع الذي تم بدعوة من رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تعمل بكثافة منذ أسابيع على عقد مؤتمر برلين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وعلمت مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، أن رئيس الوزراء كرر خلال الاجتماع أنه “خارج الحل السياسي لا يوجد سوى الشلل والمأزق، وأن المماطلة ملطخة بالدم مهما كانت، مع خطر زعزعة الاستقرار الدائم للبلاد والمنطقة بأسرها”.