رئيس أساقفة إيطاليا: تعاليم البابا مدرسة حياة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين الكاردينال غوالتييرو باسّيتّي إن “تعاليم البابا فرنسيس مدرسة حياة”.

هذا ويحتفل البابا اليوم بالذكرى الـ50 لسيامته الكهنوتية (13 كانون الأول/ديسمبر 1969)، حيث كان قد اختبر خلال اعترافه في يوم عيد القديس متى العشار (21 أيلول/سبتمبر عام 1953)، علاقة وطيدة مع رحمة الله، التي طبعت حياته الكهنوتية بأكملها.

وبهذا الصدد، أضاف الكاردينال باسيتي في مقابلة مع محطة تلفزة (TV2000) الفاتيكانية، الجمعة، “شكراً لك يا قداسة البابا على عدم تثبيط معنوياتك أبداً بسبب الصعوبات الكثيرة التي نشأت خلال ممارستك مهام منصبك أيضا”. وأردف “إننا نشعر بالشباب بالقرب منك نحن نحبك أيها الأب الأقدس”.

وأعرب رئيس أساقفة إيطاليا عن “التهاني الحارة من قبل الكنيسة الإيطالية للبابا فرنسيس لمناسبة مرور 50 عامًا على كهنوته”. وأردف “عزيزي الأب الأقدس، تشارك كنيسة إيطاليا بفرح في هذه الذكرى الجميلة وتؤكد صلواتها المُحبة لك”.

وتابع “إعلم أن شهادتك وتعاليمك هي مدرسة حياة بالنسبة لنا، لأنك تعلمنا أن نعيش رسالة الكنيسة كخدمة إخلاص لله وشعبه”، مشيرا الى أنه “إزاء لامبالاة كثير من الناس، تكرر بشجاعة قول كلمة: نعم على هبة الحياة بأكملها”، فـ”شكرا لك لتوضيح فرحة الإنجيل والمحبة لنا”.

وواصلت الكاردينال “شكرا لك على أبوتك الروحية وشجاعتك في بدء العديد من العمليات والمبادرات الشجاعة. نشكرك على رغبتك بكنيسة تكون مستشفى ميدانياً يساعد كثير من الجرحى”. واختتم بالقول “شكرا لك على رغبتك بكنيسة تتجسد في التاريخ، وعلى استعداد دائما لتلبية احتياجات الأخوة. نشكرك دائمًا على ثقتك التي لا حدود لها برحمة الله”.