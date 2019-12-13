كاهن غزة: لا نعرف إن كانت إسرائيل ستصدر تصاريح دخول للمسيحيين بعيد الميلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال كاهن رعية غزة للاتين، الأب غابرييل رومانيللي، إن “هناك ما يزيد قليلاً عن 10 أيام على عيد الميلاد ولم يتم إخطار مسيحيي قطاع غزة بأي شيء يتعلق بإصدار السلطات الإسرائيلية تصاريح دخول لهم”.

وأضاف الأب رومانيللي أنه “لم نتلق أي إخطار من إسرائيل حتى هذا الصباح. الأمر نفسه ينطبق على بطريركية اللاتين. نعلم أنه قبل 3 ـ 4 أيام، سُئل المؤمنون في كنيسة الروم الأرثوذكس عمن كان منهم مهتماً بالتقدم بطلب للحصول على تصريح لمغادرة القطاع والذهاب إلى بيت لحم للذهاب والصلاة”.

وتابع كاهن رعية غزة “بشكل عام، يبدأ إجراء مماثل عندما تكون هناك علامات للانفتاح من قبل إسرائيل. لكن هذا لا يعني أنه سيتم منح التصاريح. عموما جميع المسيحيين يطلبون ذلك، حيث يتم تقديم قائمة مشتركة لهذا الغرض”. لكن “كما أكرر، لم نتلق أي معلومات أو إشعار عنهم من إسرائيل. نحن لا نعرف ما إذا كان سيتم منح التصاريح ومتى يتم ذلك”.

وأشار الكاهن رومانيللي الى أن “السلطات الإسرائيلية أعلنت أمس أن تصاريح السفر ستمنح إلى الخارج فقط، مروراً عبر الأردن”، وليس “للدخول الى إسرائيل أو الضفة الغربية”، مكررا أنه “لم يتم قول أي شيء بهذا الصدد”. واختتم بالقول “إذا قال الجيش هذه الأشياء فإننا نلاحظها. لقد حدث في الماضي أنهم غيروا رأيهم في اللحظة الأخيرة. لكن في الوقت الحالي لا أستطيع تأكيد ذلك”.