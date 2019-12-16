النظام السوري يحشد لاستعادة إدلب والمعارضة تؤكد استعدادها لصده

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكّدت مراصد حقوقية سورية أن النظام السوري يستقدم تعزيزات عسكرية ضخمة إلى إدلب شمال غرب سورية تحضيراً لعملية عسكرية جديدة ضد المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا، فيما أكّدت مصادر من “الجيش الوطني” المعارض أن فصائل المعارضة مستعدة للتصدي لأي هجوم، بل وستعمل على استرداد طرق دولية سيطر عليها النظام السوري في وقت سابق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن لديه مصادر موثوقة تؤكد أن قوات النظام السوري تواصل استقدام التعزيزات العسكرية الكبيرة إلى مواقعها في القطاع الجنوبي من ريف إدلب، حيث وصل صباح اليوم (الاثنين) رتل عسكري ضخم مؤلف من مدرعات ودبابات وآليات ثقيلة بالإضافة إلى جنود وضباط، إلى مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، كما وصل رتل عسكري آخر إلى محور سنجار بريف إدلب الشرقي”.

وأضاف المرصد بأن قوات النظام أبلغت أهالي قرى منطقة سنجار لكي تُخليها، كما طلبت غرفة عمليات النظام العسكرية التي يشرف عليها ويديرها ضباط روس، من العناصر رفع الجاهزية القصوى على المحاور الشرقية لمدينة إدلب، فيما يوحي لعملية عسكرية واسعة تلوح في الأفق من المرتقب أن تبدأ خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة، حيث عمدت قوات النظام إلى استقدام تعزيزات دورية إلى المنطقة على مدار الأيام الفائتة.

لكن مصدراً عسكرياً من “الجيش الثاني” في “الجيش الوطني” أكّد استعداد المعارضة السورية المسلحة لمعركة ضد النظام في ريف إدلب، وقال لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن الوضع العسكري للجيش الوطني “جيد، وهو في حالة تحضير مستمر للدفاع، وجميع القوات في حالة استنفار، كما أن غرف العمليات في حالة جاهزية كاملة”.

وذكر أن (هيئة تحرير الشام) ستشارك في المعركة ضد النظام، ضمن غرفة عمليات واحدة “على الرغم من الشكوك من المشاركة الفعالة للهيئة في المعارك، لأنها جهة غير موثوقة من قبل الفصائل التابعة للجيش الوطني المعارض، وهذا التنسيق مع الهيئة هو برغبة من الفصائل لإلزامها بزج إمكانياتها كلها في المعركة”.

وتُعتبر إدلب في شمال غرب سورية آخر معاقل المعارضة السورية المسلحة، وتتذرع روسيا بوجود (هيئة تحرير الشام)، التي تُصنف دولياً على أنها منظمة إرهابية بسبب ارتباطها بـ (تنظيم القاعدة) الإرهابي، للقصف المستمر على إدلب، على الرغم من اتفاقية خفض التصعيد الأخيرة بين أنقرة وموسكو في 17 أيلول/سبتمبر، في سوتشي في روسيا.