الأسد: عشرات آلاف المدنيين يُقاتلون داخل سورية لصالح الولايات المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ اتهم الرئيس السوري بشار الأسد عشرات الآلاف من المدنيين بأنهم يُقاتلون داخل سورية لصالح الولايات المتحدة، كما اتهم أمريكا بسرقة النفط السوري وبيعه إلى تركيا.

وفي مقابلة مع قناة فينيكس الصينية، نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية اليوم (الاثنين)، قال الرئيس السوري بشار الأسد إنه لا يعرف العدد الدقيق للقوات الأمريكية الباقية داخل الأراضي السورية الآن، وشكّك في الأرقام التي تذكرها الولايات المتحدة حول عدد قواتها المقاتلة في سورية، واتهم الولايات المتحدة بأنها تُسخّر المدنيين للقتال هناك، وقال عن الأرقام الأمريكية المذكورة بأنها “تستند إلى عدد الجنود الأمريكيين، ولا تستند إلى عدد من يقاتل مع الجيش الأميركي”.

وأضاف أن “النظام الأميركي يعتمد في حروبه بشكل كبير على الشركات الخاصة كشركة بلاك ووتر في العراق وغيرها، وإذا كان لديهم بضع مئات من العسكر الأميركيين في سورية، فهم لديهم الآن الآلاف وربما عشرات الآلاف من المدنيين الذين يعملون في الشركات وهم من يقومون بعملية القتال داخل سورية، لذلك من الصعب أن تعرف ما هو العدد الحقيقي، ولكن بكل تأكيد هو بالآلاف”.

وحول النفط السوري، قال الأسد إن “الولايات المتحدة تسرق النفط السوري وتبيعه لتركيا”، مبينا أنه “قبل أن يأتي الأمريكي كانت (جبهة النصرة) تستثمر هذه الآبار في البداية، وبعد أن أتت (داعش) وأخرجت (النصرة)، عمليا هي لم تخرجها، بل عندما اندمجت (داعش) مع (النصرة) وأصبحت التسمية “داعش”، قامت هذه أيضا بسرقة النفط وبيعه، أين؟ كان البيع يمر عبر تركيا. واليوم أمريكا تسرق النفط وتبيعه إلى تركيا. تركيا هي المتواطئ مع كل هذه المجموعات في عملية بيع النفط. فلا توجد مشكلة تركيا جاهزة، لأن النظام التركي مساهم بشكل مباشر ببيع النفط مع (النصرة) سابقا، وبعدها (داعش)، واليوم مع الأمريكي”.

وتقول الولايات المتحدة إن عدد قواتها المتواجدة في سورية لا يزال مستقراً تقريباً، عند أقل من ألف عنصر بقليل، حتى بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحابها، ثم تراجعه عن الانسحاب.

ولم يتغيّر عدد الجنود الأميركيين المتواجدين في سورية عمّا كان عليه قبل إعلان الانسحاب في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقال مسؤولون أمريكيون “لا يزال العدد عند أقل من ألف بينما يتواصل الانسحاب”.