مستشار السراج لـ آكي: نثمن ما تقدمه إيطاليا لنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

قال حسن الهوني، المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، إن “حكومة الوفاق الوطني تثمن ما تقدمه الحكومة الإيطالية من دعم سياسي ومساعدات لقوات خفر السواحل”.

وأضاف الهوني في تصريح مقتضب لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، عشية زيارة وزير الخارجية لويجي دي مايو لطرابلس العاصمة، المقرر يوم غد الثلاثاء، أن “من المنتظر تناول عدد من ملفات التعاون المشترك التي تشمل مجالات الامن والاقتصاد”، وكذلك “التنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر”.

وخلص الهوني الى القول “إننا ننتظر كل ما هو إيجابي من زيارة وزير الخارجية لويجي دي مايو”.