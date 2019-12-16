مرصد: نحو مائة ألف نازح من إدلب خلال الشهر ونصف الأخيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال منسقوا الاستجابة في الشمال السوري إن “أكثر من 42 مخيماً في شمال سورية قد تضرر نتيجة الأمطار والبرد الذي تعرض له شمال غرب البلاد، يقطنها أكثر من 5791 عائلة”.

وفي سياق آخر، أعلن منسقوا الاستجابة في تقرير لهم صدر اليوم الاثنين، أنهم أحصوا “عدد النازحين السوريين الخارجين من مناطق ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي خلال الفترة الواقعة بين الأول من تشرين الثاني وحتى السادس عشر من كانون الأول، أي خلال الشهر ونصف الأخيرة”، وأنهم وثّقوا “أعداد النازحين بواقع 17761 عائلة تضم أكثر من 97694 نسمة”.

وطالب منسقوا الاستجابة “المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بتحمل مسؤوليتها تجاه المدنيين في إدلب”، كما طالبوا “المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن ببذل الجهود لوقف الاعتداءات على المدنيين في هذه المحافظة”.