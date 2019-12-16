مصادر ليبية تكذِّب لـ آكي تعرض وزير الداخلية لمحاولة إغتيال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس – نفت مصادر من طرابلس الغرب في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، نبأ تعرض وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا لمحاولة إغتيال اليوم الاثنين.

هذا وقد وردت أنباء من قبل الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر عن “إصابة الوزير باشاغا بجروح، أثناء مهاجمة قافلته خلال الليلة الماضية من قبل ميليشيات مسلحة مجهولة الهوية في مصراتة”، على بعد 180 كيلومتراً شرق طرابلس.

من جانبه، نفى المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، حسن الهوني، أيضا “الأخبار التي نشرتها قوات المشير حفتر”.

وقال الهوني ردا على سؤال لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “إن هذا غير صحيح”، بينما وصف المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة الليبية، أشرف شاه، الأمر بأنه “دعاية محضة”.