هنية يبحث الانتخابات مع أمير قطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – الدوحة – بحث رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، اليوم الإثنين، التطورات في الأراضي الفلسطينية بما فيها الانتخابات مع امير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وهذه هي ثالث محطة في جولة خارجية لهنية استهلت بمصر وقادته الى تركيا حيث من المتوقع ان يزور دور أخرى بينها روسيا وماليزيا.

وقالت حركة (حماس) عن الاجتماع الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن “قيادة الحركة قدمت شرحًا وافيًا حول آخر التطورات السياسية، وخاصة المتعلقة بالقضايا الاستراتيجية، وعلى رأسها قضية القدس، الاستيطان، اللاجئين، المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها سياسيًا”.

وأضافت أن “وفد الحركة أشاد بمدى العلاقة مع دولة قطر الشقيقة، والدور الذي تقوم به القيادة القطرية في مختلف المحافل والمؤسسات الدولية دعمًا لفلسطين، إلى جانب ما تقدمه القيادة القطرية لصالح شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة وغزة من مشاريع إغاثية وإنسانية تساهم في تخفيف معاناته”.

ولفتت الى أنه “دار نقاش حول تطورات ملف الانتخابات الفلسطينية، وما قدمته الحركة لتذليل العقبات أمام عقدها، ومتطلب انجاحها، وخاصة توفير البيئة المطلوبة والحريات العامة في الضفة والقطاع، وصولًا إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وإعادة بناء المؤسسة الفلسطينية الرسمية على قاعدة الشراكة وأسس الديمقراطية”.

وقالت إن “وفد قيادة الحركة ضم كلًا من نائب رئيس المكتب السياسي الشيخ صالح العاروري، ورئيس الحركة في إقليم الخارج ماهر صلاح، وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، ونزار عوض الله، والأخ عزت الرشق”.

وكانت (حماس) وافقت على رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجراء انتخابات تشريعية تتبعها انتخابات رئاسية.

وقال الرئيس الفلسطيني إنه بانتظار موافقة إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس قبل إصدار المرسوم الرئاسي بالدعوة للانتخابات.

وكان عباس قد زار قطر قبل عدة اسابيع.