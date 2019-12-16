إحصائية إيطالية: انخفاض تدفقات الهجرة نحونا وارتفاعها بالإتجاه المعاكس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبرزت إحصائية أجريت في إيطاليا أن الهجرة نحو البلاد تشهد انخفاضاً، بينما هناك مزيد من الإيطاليين يسافرون الى الخارج.

وقال تقرير للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، إن “تدفقات الهجرة بلغت عام 2018، 157 ألف شخص”، أي “بزيادة بنسبة 1.2٪ مقارنة بعام 2017″، وأن “من بين هؤلاء، ما يقرب من 3 بين كل 4 هم من المهاجرين الإيطاليين”، أي “بزيادة بنسبة 1.9٪، ما يعادل 117 ألفاً”.

وذكر التقرير الإحصائي أن “حالات التسجيل في دوائر النفوس الإيطالية، بلغت حوالي 332 ألفاً”، وهي “للمرة الأولى، تنخفض عما كانت عليه مقارنة بالعام السابق بنسبة 3.2٪”، وذلك “بعد الزيادات المستمرة المسجلة بين عامي 2014 و2017”.

وأشار تقرير (إستات) الى أن “أكثر من 5 من أصل 6 من التسجيلات تتعلق بمواطنين أجانب، وهم 286 ألفاً، بإنخفاض بنسبة 5.2٪”. أما “الحجم الإجمالي لحركة الهجرة الداخلية، فقد بلغ 1 مليون و358 ألفاً”، وذلك “بزيادة بنسبة 1.8٪”.

وأضاف التقرير الخاص بالهجرة، أنه “في عام 2018، بلغ إجمالي حجم البيانات الشخصية الملغاة في الخارج 157 ألف شخص، بزيادة بنسبة 1.2٪ مقارنة بالعام السابق”. بينما “كانت هجرة المواطنين الإيطاليين بنسبة 74٪ من المجموع الكلي (116,732)”.

وتابع التقرير “إن أخذنا بالاعتبار أن عدد عمليات الإعادة إلى الوطن، أي ما يعادل 46824 شخصاً”، فإن “حساب رصيد الهجرة الإيطالي تتراجع بقيمة سالبة قدرها 69,908 وحدة”. أي أن “معدل هجرة المواطنين الإيطاليين بلغ 2.1 لكل 1000 شخص”.