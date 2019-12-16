راديكاليو إيطاليا: دون أوروبا ستنتهي ليبيا بين أردوغان وبوتين كسورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى رئيس الحزب الراديكالي الإيطالي إيغور بوني، أنه بدون الإتحاد الأوروبي سينتهي الأمر بمقاسمة ليبيا بين تركيا وروسيا، على غرار ما حصل لسورية.

وأضاف بوني في تصريحات الاثنين، أنه “بينما حاول دبلوماسيات الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، إيطاليا وألمانيا، كل منهم على حدة، مد طاولات مواجهة عديمة الجدوى مع القادة والعصابات الليبية، دخلت روسيا وتركيا الى الساحة وهما تستعدان بالأسلحة لتحويل ليبيا إلى سورية أو صومال جديدة”.

وذكر زعيم الراديكاليين أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي “دي مايو يستمر بمحاولة فتح ثغرات جديدة بلا جدوى وعديمة الفائدة في طرابلس يوم غد الثلاثاء”، لأن “إيطاليا تتعامل مع ليبيا منذ سنوات، فقط لوقف غزو لا وجود له للمهاجرين”، والذي “لا ينتج عنه سوى مزيد من الموت، بعد علفهم مجرمين ليبيين في اتفاقات غير لائقة”. مؤكداً “كنا نحن الإيطاليون جزءًا من المشكلة وسندفع ثمنها باهضاً، كما هي الحال مع أنانية الدول الأوروبية منفردة، التي كانت هي الأخرى جزءًا من المشكلة أيضا”.

وأشار بوني الى أن “الحل الوحيد يتمثل بأوروبا ذات سياسة خارجية، عسكرية، دفاعية ودبلوماسية مشتركة. سياسة أوروبية تفرض على الأمم المتحدة خيارات لا تترك المجال لبوتين وأردوغان”، وإلا “فكما هو الأمر في سورية سيكون في ليبيا أيضا”، وخلص إلى القول “وكذلك في أوكرانيا كما في اليمن، ستكون الأسلحة والأنظمة غير الليبرالية والعنيفة من سيفوز، واضعة الدول الأوروبية وإيطاليا في المقدمة، في الزاوية”.