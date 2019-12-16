محللة سياسية إيطالية: حفتر لن يتخلى عن منطق السلاح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعربت محللة سياسية إيطالية عن إقتناعها بأن الجنرال خليفة حفتر لن يتخلى عن منطق السلاح.

في مقابلة مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الاثنين، عشية مهمة وزير الخارجية لويجي دي مايو المقررة غدا الثلاثاء إلى طرابلس الغرب، قالت الخبيرة بشؤون ليبيا في مجموعة الأزمات الدولية (ICG) كلاوديا غاتزيني، أن “الاحتمالات ضئيلة جدا في أن يكون اللاعبون الرئيسيون في النزاع الليبي ـ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، من ناحية أخرى، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر – مقتنعين بالدخول في مفاوضات والتخلي عن منطق السلاح”.

وذكرت الخبير بالشان الليبي أنه “في الأسابيع الأخيرة، أكد حفتر من جديد عزمه على فتح طرابلس وحدد (ساعة الصفر) بالنسبة للعاصمة. في موازاة ذلك، عزز السرّاج العلاقات مع تركيا وطلب مساعدة عسكرية من أنقرة”. لذلك “فإن احتمالات التمكن من إقناع الأطراف، أولاً وقبل كل شيء الجنرال حفتر، بالتخلي عن منطق الأسلحة تبدو ضئيلة”.

ووفقا لـ غاتزيني، فإن “أحدث التصريحات التي أدلى بها رجل برقة القوي بشأن طرابلس، لم تترجم إلى تغيير فعّال للاستراتيجية العسكرية، ولم يكن هناك تكثيف للحرب في طرابلس أو علامات تشير الى أن انتصار قوات حفتر هو الأقرب”.

واستدركت الخبيرة السياسية قائلة “لذا، فهناك عنصر خطابة في تعبير الجنرال”، واختتمت واصفة بـ”الأمر المثير للقلق على أية حال، نبأ إرسال قوات أكبر عدداً من الشرق باتجاه جبهة القتال”.