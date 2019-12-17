دي مايو: حفتر سيزور روما خلال الاسابيع القادمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- صرح وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، مساء اليوم الثلاثاء بأن المشير خليفة حفتر سيزور روما خلال الاسابيع القادمة.

وقال دي مايو، لدى وصوله الى روما قادما من زيارة خاطفة لغرب وشرق ليبيا التقى خلالها طرفي الصراع العسكري الدائر هناك، ” مع (رئيس المجلس السياسي لحكومة الوفاق، فائز) السراج سأتواصل (عبر الهاتف) مساء اليوم او صباح الغد لنطلع انفسنا على نتائج الزيارة بأكملها”.

وأردف، اما “بالنسبة لحفتر، سنرى بعضنا البعض هنا في روما خلال الاسابيع المقبلة، حسبما قلنا (اليوم) في بنغازي” .

كما أعلن دي مايو أن حكومة بلاده بصدد تعيين مبعوث خاص الى ليبيا من اجل “اقامة علاقة سياسية، رفيعة المستوى، متواصلة ومكثفة مع جميع الاطراف الليبية”.