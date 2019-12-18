لبنان: تحذيرات من أزمة اقتصادية حادة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بيروت- حذرت وزارة الاقتصاد اللبنانية من مخاطر تفاقم الوضع في البلاد في حال إستمرار الشلل السياسي والجمود المالي في بلد يعتمد على الاستيراد بنسبة تصل إلى 80 بالمئة ٠

وبالرغم من أن الوزارة تفادت الحديث عن فجوة غذائية قادمة في البلاد، إلا أنها نبهت إلى تعاظم مؤشرات العجز

وأشارت الوزارة، في أحدث منشوراتها، إلى أن تضييق المصارف على حركة المودعين ستحد من قدرة من رجال الأعمال والصناعيين والتجار على الاستيراد والوفاء بالتزاماتهم المالية.

وتقول الوزارة بأن مخزون القمح والدقيق يكفي البلاد لثلاثة أشهر قادمة، بينما سيعاني القطاع الزراعي قريبا من نقص حاد في استيراد البذور و الأعلاف ما يتسبب بأزمة غذائية مع الأخذ بعين الإعتبار بأن المنتج المحلي لا يكفي حاجة السوق.

هذا وتعالى اصوات المعنيين بالقطاع الصحي محذرة من كارثة وشيكة بسبب نقص حاد في المعدات و الأدوية والمستلزمات الطبية، لن نستطيع توفير العلاج للجميع، حسب كلام العديد من الأطباء وأصحاب المستشفيات الخاصة٠

ويقول الأطباء أن 860 الف شخص يراجعون العيادات و المستشفيات سنويا، ولكن يكون بمقدور القطاع الصحي النهوض باعباءهم خلال الأشهر القليلة القادمة.

وتوجه انتقادات لاذعة للمصارف بسبب قراراتها الحد من حركة العملة الصعبة ، حيث تتهم بأنها أصبحت بـ”التواطؤ مع الطبقة السياسية فوق القانوني”.