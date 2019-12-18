إجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية بشأن قرار البرازيل فتح مكتب تجاري بالقدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- يلتئم مجلس جامعة الدول العربية يوم غد الخميس في إجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية برئاسة العراق، لبحث الخطوات والإجراءات لمواجهة قرار البرازيل فتح مكتب تجاري لها في القدس.

هذا ما أكده سفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية. وقال السفير اللوح في تصريح لـ(وفا) الأربعاء، إنه “بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، طلبت فلسطين عقد هذا الإجتماع الطارئ لمجلس الجامعة، في وقت تتعرض فيه مدينة القدس إلى هجمة شرسة تشنها دولة الاحتلال بحق المدينة ومعالمها التاريخية والحضارية وتراثها الإسلامي“.

وناشد الدبلوماسي الفلسطيني الحكومة البرازيلية بـ”التراجع عن هذه السياسات المغامرة التي تضر بمصالح الشعب البرازيلي ولا تساعد في تحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط”.

وبشأن إجتماع مجلس الجامعة العربية، شدد سفير فلسطين على “ضرورة أن يصدر عن الاجتماع موقف عربي يتضمن آليات تنفيذية ضاغطة لتتراجع البرازيل عن قرارها، خاصة أن هذه الخطوة تعتبر إنتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، واستهتارا بقرارات جامعة الدول العربية على مستوى القمة والوزاري والمندوبين الدائمين، التي حذرت البرازيل في أكثر من مناسبة من الإخلال بالمكانة القانونية لمدينة القدس“.