المرصد السوري: داعش يحرز تقدماً في دير الزور ضد قوات النظام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سيطرة تنظيم (داعش) على “مناطق واسعة” في بادية الشولا جنوب مدينة دير الزور، في أعقاب “هجوم عنيف” شنه عناصر التنظيم الارهابي يوم أمس الثلاثاء على مواقع قوات النظام والمليشيات الموالية لها في المنطقة، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

واشار المرصد إلى مقتل 3 على الأقل من المسلحين الموالين لقوات النظام خلال الاشتباكات ومعلومات عن مزيد من القتلى في صفوف الطرفين.

وذكر أن حصيلة الخسائر البشرية إرتفعت منذ أواخر شهر آذار/مارس الفائت، إلى مقتل ما لا يقل عن 279 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ37 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن التنظيم في غرب الفرات وبادية دير الزور وحمص والسويداء. كما أعلن المرصد أنه وثق مقتل 103 من تنظيم (داعش) خلال الفترة ذاتها.