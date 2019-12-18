الحكومة الايطالية ترحب بإتفاقية إندماج مجموعتي فيات-كرايسلر وبي.إس.إيه الفرنسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ثمن وزير الاقتصاد في الحكومة الايطالية، روبرتو غوالتيري اليوم الاربعاء إتفاقية إندماج مجموعتي فيات-كرايسلر و(بي.إس.إيه) الفرنسية المصنعة لسيارات بيجو، في صفقة تقدر قيمتها بـ50 مليار دولار، مؤسسة بذلك رابع أكبر مجموعة لصناعة السيارات على المستوى العالمي.

وقال المسؤول الحكومي الايطالي في مذكرة بهذا الصدد إن “إتفاقية الاندماج تشكل خطوة أساسية في توحيد سوق السيارات، وبفضلها سيكون للمجموعة الجديدة مكون إيطالي قوي، وبوسعها، من موقع قيادي في صناعة السيارات، مواجهة الانتقال إلى الإنتاج نحو الابتكار والتنقل المستدام”.

وأضاف وزير الاقتصاد “هذه العملية تضع الأسس لتسريع تطوير نماذج سيارات منخفضة الانبعاثات وقليلة التأثير البيئي، مع آثار إيجابية مهمة أيضا على بلدنا”.

وقال إن “الحكومة الايطالية ترحب بهذا التحالف وستواصل رصد تأثيره عن كثب من حيث التنمية والاستثمار والعمالة”، مثمنا إدخال ممثلين للعاملين في المجموعة بمجلس إدراتها.