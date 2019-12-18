رئيس النواب الايطالي: الصوت الاوروبي الموحد سيحدث دفعة هائلة للتعددية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس مجلس النواب الايطالي، روبيرتو فيكو أن “من شأن تحرك دول الاتحاد الاوروبي بصوت واحد في الساحة الدولية إحداث دفعة هائلة للتعددية”، معلنا عن دعمه لإسناد مقعد دائم بمجلس الامن الاممي للتكتل الأوروبي الموحد.

وأضاف فيكو، خلال جلسة خاصة للبرلمان الايطالي بمجلس الشيوخ (قصر ماداما) اليوم الاربعاء يخاطبها الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الصوت الاوروبي الموحد سيعمل أيضاً على “تعزيز النظام الدولي لحماية الحقوق الأساسية التي تشكل جوهر الهوية الأوروبية وقلب القيم المشتركة”.

وقال رئيس النواب الايطالي “لهذه الأسباب، أيدت وأجدد اليوم تأييد مقترح إسناد مقعد دائم إلى الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليحل محل المقعد الحالي المعترف به لدول أعضاء في الاتحاد الاوروبي”.

وتشمل زيارة الامين العام للأمم المتحدة الحالية لروما إجتماعات له مع رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي ورئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا ووزير الخارجية لويجي دي مايو، يختتمها يوم الجمعة المقبل في الفاتيكان بلقاء البابا فرنسيس.