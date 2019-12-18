رئيسة الشيوخ الإيطالي تدعو للبحث عن حل سياسي لليبيا بمشاركة أممية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالية إليزابيتّا ألبيرتي كازيلاتي الى البحث عن حل سياسي للأزمة الليبية، بمشاركة الأمم المتحدة.

وأضافت كازيلاتي تعقيبا على الخطاب الذي ألقاه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بمقر مجلس الشيوخ، قصر (مداما) الأربعاء، أن “التوترات وعدم الاستقرار يزدادان كل يوم في منطقة المتوسط، والوضع في ليبيا هنا أمام سواحلنا ما هو إلا شهادة جلية لذلك”.

وأشارت رئيس مجلس الشيوخ الى أن ليبيا “بلد تلعب فيه الأمم المتحدة دورًا حاسمًا، استنادًا إلى العمل الجاد الذي قام به الممثل الخاص للأمين العام (غسان سلامه)”، واختتمت بالقول “إنها مهمة ثمينة لبدء المسيرة على طريق سياسي يقود إلى حل سلمي”.