رئيس البرلمان العربي يعلن تخصيص عام 2020 لدعم اللغة العربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أعلن رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي ان البرلمان العربي “سيخصص عام 2020 لدعم اللغة العربية واتخاذ عدد من الخطوات من خلال منظومة التشريعات التى يصدرها البرلمان ، وفى مقدمتها وثيقة تطوير التعليم فى العالم العربي”.

وأضاف رئيس البرلمان فى تصريح اليوم الاربعاء، بمناسبة (اليوم العالمي للغة العربية)، أنّ “البرلمان ولجانه المختصة تعمل على اصدار ثلاثة قوانين استرشادية عربية لتحقيق هذه الاهداف منها قانون عربي استرشادي لمكافحة الامية وتشجيع القراءة، وتعزيز اللغة العربية فى الدول العربية الاقل نمواً”.



وقال رئيس البرلمان العربي إنّ “العالم يحتفي باليوم العالمى للغة العربية فى الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، وهو التاريخ الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها في ديسمبر 1973م، والذي أقرت بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة”.

تُعدّ اللغة العربية ركناً من أركان التنوع الثقافي للبشرية. وهي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، إذ يتكلمها يومياً ما يزيد على 290 مليون نسمة من سكان المعمورة.

وأعلنت منظمة (اليونسكو) الأممية أن “اللغة العربية والذكاء الاصطناعي” سيكون موضوع احتفالات اليوم العالمي للغة العربية لعام 2019، التي ستُقام في مقر المنظمة في باريس اليوم الاربعاء.

وستنظم في هذا اليوم الدولي-حسبما أفادت اليونسكو- عدة موائد مستديرة، تناقش دور الذكاء الاصطناعي في صون اللغة العربية وتعزيزها، كما ستتعرض لمسائل متعلقة بحوسبة اللغة العربية. ويتم تنظيم الاحتفال بالتعاون مع الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى اليونسكو، ومؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية.