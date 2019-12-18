برلماني أوروبي: الاتفاق الليبي مع تركيا يضر الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني أوروبي إن الاتفاق الليبي مع تركيا، يضر الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، داعيا هذا الأخير الى التدخل.

وأضاف نائب رئيس البرلمان الأوروبي المنتمي لحركة خمس نجوم، فابيو ماسيمو كاستالدو، أن “بروتوكول الاتفاق الثنائي الموقع بين حكومة الوفاق الوطني الليبي وتركيا، ينتهك القانون الدولي للبحار، ويخرق مبدأ علاقات حسن الجوار والسيادة على المناطق البحرية للدول الساحلية المجاورة”، كما أنه “يتجاهل على وجه الخصوص، الحقوق المشروعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل اليونان وقبرص، بشكل واضح ولا شك فيه”.

وتابع كاستالدو، وهو الموقع الأول على عريضة مشتركة من قبل 30 من أعضاء البرلمان الأوروبي، ينتمون الى جميع الأطراف والعديد من الكتل السياسية، “إننا ندعو الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل إلى التدخل بشأن الإجراءات الملموسة التي يُعتزم اتخاذها للدفاع عن حقوق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وأشار البرلماني الأوروبي الى أن “على المفوضية الأوروبية أن تحيط علما بأن طبيعة الاتفاقية التركية الليبية ليست متسقة أو متوافقة مع وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”. علاوة على ذلك “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء اقتراح أردوغان بالتدخل عسكريا في ليبيا، ولا نجرؤ على التفكير بالعواقب المأساوية التي يمكن أن يؤدي إليها مثل هذا العمل الأحادي”.

ونوه برلماني حركة خمس نجوم بأنه “أخيرًا، أود أن أذكركم بأن القضية الليبية كانت بالنسبة لبلادنا دائمًا ذات أهمية جوهرية، نظراً للعلاقة التاريخية بين الدولتين، وكذلك “للدور الاستراتيجي الذي تلعبه ليبيا قبل كل شيء على مسرحي البحر المتوسط ​​وبالنسبة لأوروبا بأسرها”، وخلص مؤكدا أن “على الاتحاد الأوروبي أن يتدخل”.