وزير خارجية إيطاليا: قصف عام 2011 لليبيا كان من أفدح الأخطاء التاريخية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن قصف ليبيا عام 2011 كان أحد أفدح الأخطاء المرتكبة في التاريخ.

وأضاف دي مايو في برنامج متلفز الليلة الماضية، “أمضيت يوم أمس في ليبيا، أولاً في طرابلس ومن ثم في برقة”، مكررا القول إن “قصف ليبيا عام 2011 كان أحد أكبر الأخطاء في التاريخ”، وأن “دعمه من قبلنا كان واحداً من أكبر الأخطاء في تاريخنا”. وأردف “إنه اختيار بائس تسبب في عدم الاستقرار الذي يستمر حتى الآن”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، “لقد استعدنا في ليبيا الدور الذي كان يتعين علينا القيام به، لأننا فقدنا ما كنا قد وصلنا إليه بسقوط الحكومة”، في إشارة الى حكومة جوزيبي كونتي الأولى.