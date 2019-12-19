مصادر لـ(آكي) لا اجتماعات للدستورية قبل منتصف الشهر المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر في اللجنة الدستورية السورية من وفد المعارضة، إن الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية لن يحصل قبل منتصف كانون الثاني/يناير المقبل، ورجّحت في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن يتم تأجيله مرة أخرى ما لم يتراجع النظام السوري عن شرط قبول المعارضة السورية لما أسماها (ورقة المرتكزات الأساسية).

وكان الاجتماع الثاني للجنة الدستورية السورية قد فشل في الانعقاد في جنيف في 25 الشهر الماضي، وانتهى في 27 منه دون أن تلتقي الوفود إثر مغادرة وفد النظام للمقر الأممي، متمسكا بأجندة سياسية خارج نطاق عمل ولاية اللجنة الدستورية.

وطالب وفد النظام بمناقشة مواضيع أسماها “مرتكزات أساسية” تتعلق بالإرهاب وإدانة التدخل الخارجي ورفع العقوبات، وهي مواضيع أكّدت المعارضة السورية أنه لا علاقة لها بالدستور، فيما قدمت المعارضة 3 مقترحات لمناقشة مضامين دستورية رُفضت من قبل النظام.

يذكر أن اللجنة الدستورية السورية التي اتفقت الأمم المتحدة مع روسيا على تشكيلها لدراسة وضع الدستور السوري، وتعديله أو كتابة غيره، مكلفة عملياً إعداد دستور يقود إلى إجراء الانتخابات على ضوئه.