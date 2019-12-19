إسرائيل وأمريكا تتفقان على تصعيد مواجهة إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – اتفقت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة التنسيق الوطيد الذي يجري بينهما بما يخص التعامل مع التأثير الإيراني.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين قد بحث الأمر في البيت الأبيض مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات.

وقال بيان أمريكي – إسرائيلي مشترك “إن العلاقات الحكومية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تسود بينناتعكس قيما مشتركة واستراتيجية والعلاقات الاقتصادية والتجارية الفعالة بيننا”.

وأضاف “أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أوبراين التزام الولايات المتحدة المتين بأمن دولة إسرائيل والتعهدات الأمريكيةبضمان وتعزيز العلاقات الأمنية والدعم الأمريكي لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها”.

وتابع “اتفق المستشاران على مواصلة التنسيق الوطيد الذي يجري بينهما بما يخص التعامل مع التأثير الإيراني والتصرفاتالإيرانية التي تزعزع الاستقرار في المنطقة ومتابعة تبعات الغليان الذي يحدث في إيران”.

وأشار الى انه “بحث المستشاران الأوضاع في سوريا والعراق ولبنان وقضايا إقليمية أخرى”.

وقال “يتفق المستشاران على الغاية المشتركة وهي تعميق العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في الوقت الذي يواصل البلدان العمل على تحقيق مصالحهما المشتركة في المنطقة”.

وأضاف “وأوعز المستشاران لفريقيهما بمواصلة العمل في إطار مجموعات العمل المشتركة خلال الأشهر المقبلة وذلك من أجل تحسين العلاقات الثنائية بشكل دراماتيكي في مجالات السايبر والاستخبارات والدفاع وتطوير منظومات الدفاع على الاتصالات من أجل التعامل مع التهديد الذي تشكله إيران وأطراف أخرى”.

وتابع “أشار المستشار أوبراين إلى أن المصالح المشتركة لإسرائيل وللدول العربية، كما تم التأكيد عليه في مؤتمر وارسو، تمكن خلق شراكات جديدة من شأنها التعامل مع التأثير الإيراني السيء وضمان مستقبل أكثر ازدهارا وأمانا لجميعنا”.