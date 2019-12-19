برلماني أوروبي يدعو لتعقب المسؤولين عن إعادة المهاجرين لأنها غير قانونية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أكد برلماني أوروبي أن “رفض المهاجرين الذين أعادتهم إيطاليا إلى ليبيا، أمر غير قانوني”.

وكتب عضور البرلمان الأوروبي من حزب (الديمقراطية التضامنية ـ إيطاليا) بيترو بارتولو على شبكات التواصل الاجتماعي تعليقاً على التقرير الذي نشرته مؤسسة (Foresnic Oceanography)، “لكن هناك ما هو أكثر من ذلك”، فإن “التقرير يظهر سلوكيات بلادنا في محاولة الوصول لتوظيف السفن التجارية الخاصة أيضا، هناك حيث لم يستطع خفر السواحل الليبي تحمل مسؤولية الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى إيطاليا”.

وذكر بارتولو أن “هؤلاء المهاجرين أعيدوا ضد إرادتهم وباستخدام شتى الطرق، الى معسكرات الاعتقال الليبية، حيث تعرضوا هناك للتعذيب بشكل ممنهج”. وخلص الى القول إن “بلادنا أقدمت على هذه الأفعال مستخدمة أموالنا”، لذا “يتم تحديد تلك المسؤوليات عن هذه الأعمال في أقرب وقت ممكن”.