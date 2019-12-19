توضيح من دبلوماسي ليبي سابق بشأن مقابلة أجرتها معه وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – إنتقد الدبلوماسي الليبي السابق عارف النايض ترجمة لنص مقابلة أجراها معه القسم الايطالي بوكالة (آكي)، نشر القسم العربي مقتطفات منها أمس الاربعاء.

تجاوباً مع طلب الدبلوماسي الليبي السابق وتقديرا لإهتمامه، ينشر القسم العربي مقتطفات من “نسخته العربية” للمقابلة التي أجريت معه باللغة الانجليزية وتكرم بإرسالها إلى الوكالة بإعتبار أنها “توضيح” من جانبه وليس كـ”نسخة منقحة” للمقابلة، حيث تحتفظ (آكي) بحقها في تحرير أي مقابلة تجريها ومع أي شخصية كانت.

شدد النايض على أن “خصومه” يصفونه بـ”الشخصية التي تراهن عليها دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل مستقبل ليبيا”، فيما ينظر محللون آخرون إليه-يواصل النايض- “كشخصية سياسية طموحة”. كما يشير الدبلوماسي الليبي السابق أيضاً إلى أن “خصومه يرون أنه الرجل الذي يريده (المشير خليفة) حفتر لترأس الحكومة الليبية الجديدة”.

أكد النايض، في رسالته باللغة العربية على أنه “كشخصية توافقية لا يمانع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تحل محل حكومة الوفاق الوطني”، متهماً “إفراط” إيطاليا في دعم حكومة الوفاق الوطني، التي تحظى بالاعتراف الأممي.

وشدد النايض على أن “خصومه” يصفونه بـ”الشخصية التي تراهن عليها دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل مستقبل ليبيا”، وبأنه “الرجل الذي يريده (المشير خليفة) حفتر لترأس الحكومة الليبية الجديدة”.

وخلص النايض إلى أن “النهوض بليبيا يحتاج إلى الإدارة الجماعية والعمل الجماعي وليس من خلال المجهود الفردي، وبهذه الطريقة فقط يمكن للبلاد مواجهة التحديات الكبيرة والتغلب عليها، ونحن مستعدّون لهذه التحدّيات”.