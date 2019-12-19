رؤساء الكنائس الكاثوليكية يناشدون بالسماح لمسيحيي غزة بدخول بيت لحم لعيد الميلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- ناشد رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الارض المقدسة بالسماح لمسيحيي غزة بالدخول إلى بيت لحم لعيد الميلاد.

وقال رؤساء الكنائس “لقد انشغلنا في الأسبوع الماضي بشائعات تتعلق بما إذا كانت إسرائيل ستسمح للمسيحيين من غزةبالوصول إلى بيت لحم والقدس للاحتفال بعيد الميلاد”.

واعلنت اسرائيل الاسبوع الماضي قرارها منع المسيحيين من قطاع غزة من الوصول الى القدس وبيت لحم للمشاركة فياحتفالات اعياد الميلاد.

وقال رؤساء الكنائس في بيان ارسلوه لوكالة ( آكي) الايطالية للأنباء “في حين تم تقديم تلميحات إيجابية الأسبوع الماضي منبعض المسؤولين الإسرائيليين الذين أشاروا إلى أنه سيتم إجراء فحص أمني لأكثر من 900 طلب من غزة لزيارة بيت لحم ، لم يتم منح أي تصريح حتى الآن (أقل من أسبوع قبل عيد الميلاد)، وبدلاً من الحصول على موقف واضح، تلقينا الليلة الماضية رسالة غامضة من “منسق اعمال الحكومة في المناطق”، تشير إلى أنه “لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الصدد”.

واضافوا “نعتقد أنه بينما يُسمح لشعوب من جميع أنحاء العالم بالدخول إلى بيت لحم للاحتفال بعيد الميلاد هناك، فمن حقالمسيحيين من غزة الاحتفال بمولد يسوع المسيح في مكان مولده. لذلك، نطالب السلطات الإسرائيلية على السماح، دون مزيدمن التأخير، للمسيحيين من غزة بالوصول إلى بيت لحم للاحتفال بعيد الميلاد”.

وتابع رؤساء الكنائس”ننتهز هذه الفرصة لنؤكد لجميع شعوبنا صلواتنا من أجل سلام عادل في الشرق الأوسط بشكل عاموبين الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل خاص”.