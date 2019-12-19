البابا يدعو لإلتزام جدي لإفراغ معسكرات احتجاز المهاجرين في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال البابا فرنسيس إنه “لا يمكن لإيقاف المراكب أن يكون حلا للمشكلة”، في إشارة إلى تدفقات الهجرة عبر المتوسط نحو أوروبا “بل يجب الالتزام جديا من أجل إفراغ معسكرات الاحتجاز في ليبيا ودراسة وتطبيق كل الحلول الممكنة”.

وشدد البابا، لدى لقائه بعد ظهر اليوم في الفاتيكان مع لاجئين قدموا مؤخرا من جزيرة ليسبوس اليونانية بفضل مبادرة الممرات الإنسانية، على “ضرورة الإبلاغ عن وملاحقة المتاجرين بالبشر الذين يستغلون المهاجرين ويسيئون معاملتهم وعدم التخوف من الكشف عن تعاون محتمَل للمؤسسات”.

كما أكد البابا، حسبما نقلت عنه إذاعة الفاتيكان، على “ضرورة وضع المصالح الاقتصادية جانبا كي يكون في المركز الإنسان، كل شخص حياتُه وكرامته ثمينتان عند الله”.

وكان البابا قد بدأ كلمته مشيراً الى سترة نجاة تلقاها هدية، مذكرا بأن هذه السترة الثانية التي يتلقاها، حيث أهدته مجموعة من فرق الإغاثة سترة إنقاذ قبل سنوات كانت لفتاة غرقت في مياه البحر المتوسط. وأعلن البابا أنه أهدى السترة الأولى بدوره إلى قسم المهاجرين واللاجئين في الدائرة الفاتيكانية المعنية بالتنمية البشرية المتكاملة قائلا لمسؤوليه: هذه هي رسالتكم، وذلك للتشديد على التزام الكنيسة من أجل إنقاذ حياة المهاجرين للقيام بعد ذلك باستقبالهم وحمايتهم، مساندتهم ودمجهم”

وختم البابا فرنسيس منوها بأنه “علينا الإغاثة والإنقاذ لأننا جميعا مسؤولون عن حياة القريب، وهذا ما سيجازينا عنه الرب”.