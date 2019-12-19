رئيس البرلمان العربي يراسل رئيس البرازيل معلنا رفضه فتح بلاده لمكتب تجاري بالقدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- وجه رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي “رسائل مكتوبة” إلى رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، جايير بولسونارو، ورئيس مجلس نوابها، “رفضاً لقيامها بفتح مكتب تجاري دبلوماسي في مدينة القدس المحتلة”.

وأكدت الرسائل، التي أُرسِلت أمس الاربعاء، “إدانة البرلمان العربي ورفضه القاطع لهذا الإجراء باعتباره انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بالمكانة القانونية والتاريخية لمدنية القدس المحتلة”. وأشارت رسائل رئيس البرلمان العربي بهذا الصدد “وعلى وجه الخصوص، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 كانون الاول/ديسمبر 2017م الذي أكد على أن أية قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديموغرافية باطلة وليس لها أثراً قانونياً”، حيث “دعا القرار جميع الدول الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير تخالف ذلك”.

وشدد رئيس البرلمان العربي في رسائله المكتوبة على “خطورة ما تقوم به جمهورية البرازيل الاتحادية انتهاكاً للقانون الدولي وتحدياً للإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة، وما له من تداعيات خطيرة على العلاقات التاريخية بين جمهورية البرازيل والدول العربية، في ظل تحول موقفها تجاه القضية الفلسطينية ودعم عملية السلام”.

ودعا رئيس البرلمان العربي جمهورية البرازيل الاتحادية لـ”مراجعة موقفها والعدول عن هذا القرار المرفوض وغير القانوني، والالتزام بما أقرته الأمم المتحدة في الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م”.