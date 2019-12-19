إسرائيل ترحب بقرار برلمان المانيا حظر أنشطة تنظيم حزب الله اللبناني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- رحبت إسرائيل بقرار البرلمان الالماني إعتبار تنظيم حزب الله اللبنان “خارجاً عن القانون”.

وقالت وزارة الخارجية “اسرائيل ترحب بقرار البرلمان الالماني اعتبار نشاطات حزب الله على كافة اشكالها داخل الأراضي الألمانية خارجة عن القانون”،

واضافت “يستعرض القرار الواقع كما هو: حزب الله برمته هو تنظيم ارهابي تدعمه إيران. حزب الله لا يهدد مواطني اسرائيل فحسب، بل يقوض السيادة اللبنانية ويزعزع الاستقرار الإقليمي”.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس القرار بأنه “خطوة مهمة في الكفاح الدولي ضد الإرهاب، وخاصة ضد منظمة حزب الله الإرهابية وإيران”. وقال “يجب على العالم أن يتحد ضد حزب الله، ويصفه بأنه منظمة إرهابية، ويفرض عقوبات قاسية عليه من أجل منع المنظمة من القيام بأنشطة إرهابية نيابة عن إيران”.