الرئيس الايطالي يراسل نظيره الجزائري مهنئاً بعد أدائه اليمين الدستورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- راسل رئيس الجمهورية الايطالية، سيرجو ماتاريلاً نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، مهنئاً بإنتخابه رئيساً لبلاده ومؤكداً على “الروابط التاريخية” بين البلدين على ضفتي المتوسط.

وأدى تبون اليمين الدستورية في وقت سابق اليوم الخميس رئيساً منتخباً للجزائر لولاية مدتها خمس سنوات.

وقال ماتّاريلا في رسالته “أود أن أبعث إليكم، بإسمي الشخصي وبإسم الشعب الإيطالي بأسره، أحر التهاني وأطيب تمنياتي بالنجاح الكامل في أداء المنصب الرفيع الذي كلفكم به الشعب الجزائري”.

ولفت الرئيس الايطالي إلى “روابط الصداقة والتأريخ العميقة” بين روما والجزائر، التي “سمحت لنا بتوطيد تعاون مكثف مع مرور الزمن في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

وأضاف “إيطاليا تواصل توجيه أنظارها بإهتمام وإحترام للتطورات التي طرأت على بلادكم خلال هذه الأشهر. لدي قناعة كاملة بأن العلاقات الثنائية الممتازة بين بلدينا ستزداد نمواً خلال فترة ولايتكم وستسهم في استقرار المنطقة بأسرها وفي فتح حوار شامل في المنطقة الأورو-متوسطية المشتركة”.