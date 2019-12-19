الخارجية المصرية: شكري ودي مايو يستعرضان هاتفياً تطورات أزمة ليبيا وسبل دعم مسار برلين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أعلنت السلطات في القاهرة أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري تلقى مكالمة هاتفية الخميس من نظيره الايطالي لويجي دي مايو، تطرقت إلى “آخر مستجدات الأزمة في ليبيا وسُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك ودعم مسار التحضير لمؤتمر برلين”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المُستشار أحمد حافظ أن دي مايو أطلع شُكري على “نتائج زيارته الأخيرة إلى ليبيا ولقاءاته هناك”، كما “تناول الوزيران مخاطر التصعيد الراهن جراء خطوة توقيع مذكرتيّ التفاهم بين الحكومة التركية وفايز السراج”، لما “تمثله تلك الخطوة من انتهاك لاتفاق الصخيرات، وتعارضها مع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا”. .

كما أشار إلى “توافق الوزيرين على العمل على الدفع قدماً نحو تشجيع الأطراف الليبية على الانخراط الفوري والتعاون الكامل مع المبعوث الأممي، وذلك سعياً لتحريك مسار برلين السياسي”.